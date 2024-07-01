أخبار الأهلي اليوم | مفاوضات جزائرية بقيادة رياض محرز وثغرة تقرب ماكسيمين من الرحيل

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق الأول من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الأول من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

بقيادة رياض محرز .. الأهلي قد يتعاقد مع صفقة جزائرية مفاجئة!

يبدو أن الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، يعمل على ضم أحد مواطنيه، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي. (طالع التفاصيل)

"إعارة بشرط" .. ثغرة فنربخشة للهروب من عقد ماكسيمين الكبير مع الأهلي!

يواصل نادي فنربخشة التركي، اهتمامه بضم الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، نجم فريق الكرة من الأهلي، من أجل دعم كتيبة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، في الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

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"3 لاعبين خارج أسوار النادي" .. الزهراني يكشف عن أزمة الأهلي في ملف الراحلين!

كشف الإعلامي غرم الله الزهراني، عن وجود ثلاثة لاعبين على طاولة الأهلي، سيكونوا خارج أسوار النادي في موسم الميركاتو الصيفي الذي سينطلق خلال شهر يوليو الجاري. (طالع التفاصيل)

الأهلي يتراجع عن موقفه .. الظروف تقربه من حلم ضم نجم الدوري الإيطالي

"حلم طال انتظاره" هكذا يمكن أن نطلق على ملف تفاوض النادي الأهلي السعودي مع أحد نجوم الدوري الإيطالي، إذ كان هدفًا له منذ الصيف الماضي ثم الشتاء الذي يليه، وحتى الصيف الجاري. (طالع التفاصيل)

"غاضب من ناديه" .. القحطاني يثير الجدل حول لاعب محلي تلقى عرضين للاحتراف الخارجي!

أثار الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، حالة من الجدل، حول أحد اللاعبين المحليين الذي تلقى عرضًا للاحتراف في الخارج، كاشفًا عن رد فعل اللاعب إزاء قراره ناديه بشأن خطوة الاحتراف، والذي لم يكن إيجابيًا. (طالع التفاصيل)

"أود البقاء ولكن!".. كيفن دي بروينه يُحدد شرط رحيله إلى الدوري السعودي

صب كيفن دي بروينه بعض الماء على النار فيما يخص مستقبله وإمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي، حيث أكد في تصريحات جديدة رغبته البقاء مع مانشستر سيتي. (طالع التفاصيل)

"السعودية تصنع يويفا خاص بها" .. وكيل لاعبين يتنبأ باستمرار غزو أوروبا وظهور قوة جديدة في الشرق الأوسط!

كشف وكيل اللاعبين الدولي، تشارلز كاردوسو، عن رأيه إزاء حركة الانتقالات العالمية التي شهدتها الكرة السعودية، مؤكدًا أن المملكة لن تتوقف عن استقطاب نجوم الكرة العالمية، لما تمتلكه من ميزة عن الدوريات الأوروبية، فيما نبه لظهور قوة أخرى للتعاقد مع النجوم في الشرق الأوسط. (طالع التفاصيل)