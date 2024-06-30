الأهلي يتراجع عن موقفه .. الظروف تقربه من حلم ضم نجم الدوري الإيطالي

عام كامل من الركض خلف اللاعب، وقد تتكلل المهمة بنجاح أخيرًا..

"حلم طال انتظاره" هكذا يمكن أن نطلق على ملف تفاوض النادي الأهلي السعودي مع أحد نجوم الدوري الإيطالي، إذ كان هدفًا له منذ الصيف الماضي ثم الشتاء الذي يليه، وحتى الصيف الجاري.

الحديث هنا عن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين؛ محترف نابولي، الذي اتفق مع ناديه بالفعل على الرحيل بنهاية الموسم المنقضي، وينتظر حاليًا العروض لحسم موقفه.

الجميع يعرف أن الدوري الإنجليزي هو الهدف الأول للنيجيري، لكن بحسب صحيفة "La Repubblica" فإن ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد لا ترتقي للمرحلة الجدية، بل أنهما اتجها لخيارات بديلة، للتغلب على المقابل المادي الكبير الذي ستتكلفه الصفقة، فالشرط الجزائي 130 مليونًا، بجانب أن راتب اللاعب عشرة ملايين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى باريس سان جيرمان الفرنسي يفضل التعاقد مع كفاراتسخيليا؛ لاعب نابولي، عن زميله النيجيري، لذا أصبح طريق الأهلي مفتوحًا.

"La Repubblica" أوضحت أن الأهلي مهتم بشدة بضم أوسيمين، مضيفة أن بإمكانه دفع الشرط الجزائي فقط ومن ثم الظفر بخدماته، لكن الأمر متوقف على رغبة اللاعب غير الواضحة -حتى الآن- لذا الأيام المقبلة ستحمل المزيد.

يذكر أن بعض التقارير خلال الفترة الماضية زعمت أن الأهلي يفكر في الانسحاب من الصفقة، فيما ادعت أخرى أن نابولي قرر تخفيض المقابل المادي للاستغناء عن أوسيمين لـ100 مليون يورو فقط بدلًا من 150 مليونًا.