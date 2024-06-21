أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة في "وثائقي" كيميتش .. وصفقة إفريقية محتملة

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 21 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الحادي والعشرين من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

لا أوسيمين أو لوكاكو .. الأهلي يرصد مهاجم غير متوقع بـ"أرقام مرعبة"

رصد مسؤولو النادي الأهلي السعودي، اسمًا هجوميًا "غير متوقع"؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).

"الثقة انكسرت" .. كيميتش يحرج بايرن ميونيخ بفيلم وثائقي والأهلي ينتظر اللحظة الحاسمة!

وجه الدولي الألماني جوشوا كيميتش، رسالة هجومية ضد إدارة نادي بايرن ميونيخ، عبر فيلم وثائقي عبر قناة ZDF، ليزيد من احتمالات رحيله عن صفوف العملاق البافاري، خلال الميركاتو الصيفي الجديد (طالع التفاصيل).

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الأهلي يختار بين يايسله وفيرمينو .. بقاء أحدهما يعني رحيل الآخر في الموسم الجديد!

يبدو أن النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد بات على أعتاب مغادرة قلعة الراقي، في الميركاتو الصيفي، بناءً على قرار المدير الفني الألماني ماتياس يايسله (طالع التفاصيل).

معركة رباعية على كرسي رئاسة الأهلي في الانتخابات "الثانية"

تعرض النادي الأهلي السعودي، لضربة قوية، بتأجيل انتخابات مجلس إدارة الشركة "غير الربحية"؛ ما تسبب في حالة خوف بين الجماهير، بأن يؤثر ذلك على الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2024-2025 (طالع التفاصيل).

جدول مباريات الأهلي في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

المنافسة ستكون على أعلى مستوى في بطولة كأس الملك السعودي 2024-2025 وحين نتحدث عن عملاق بحجم الأهلي بما له من مكانة في تاريخ الكرة السعودية، سنتحدث عن الكثير من الإثارة (طالع التفاصيل).