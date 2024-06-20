معركة رباعية على كرسي رئاسة الأهلي في الانتخابات "الثانية"

مستجدات انتخابات النادي الأهلي..

تعرض النادي الأهلي السعودي، لضربة قوية، بتأجيل انتخابات مجلس إدارة الشركة "غير الربحية"؛ ما تسبب في حالة خوف بين الجماهير، بأن يؤثر ذلك على الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

تأجيل الانتخابات الأهلاوية؛ جاء بعد قبول "الطعون" المقدمة ضد المرشحين، لرئاسة وعضوية شركة النادي "غير الربحية".

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "عكاظ"، عن 4 أسماء ستخوض انتخابات الأهلي، على مقعد "رئيس الشركة غير الربحية"؛ عندما يتم فتح باب الترشح للمرة الثانية.

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الصحيفة أعلنت أن هذا الرباعي الذي سيخوض انتخابات الأهلي؛ هم على النحو التالي "أحمد جنة، خالد العيسى، ماجد القثامي وأحمد الحصيني".

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد للمشاركة في بطولتين إضافيتين، خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025؛ وهما النخبة الآسيوية وكأس السوبر السعودي؛ وذلك بعد إنهاء النسخة الأخيرة من دوري روشن للمحترفين، في المركز الثالث.