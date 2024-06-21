"الثقة انكسرت" .. كيميتش يحرج بايرن ميونيخ بفيلم وثائقي والأهلي ينتظر اللحظة الحاسمة!

كيميتش يزيد من احتمالات رحيله عن بايرن ميونيخ..

وجه الدولي الألماني جوشوا كيميتش، رسالة هجومية ضد إدارة نادي بايرن ميونيخ، عبر فيلم وثائقي عبر قناة ZDF، ليزيد من احتمالات رحيله عن صفوف العملاق البافاري، خلال الميركاتو الصيفي الجديد.

وارتبط اسم كيميتش برغبة قوية من إدارة الأهلي في التعاقد معه، في انتظار وجود مفاوضات رسمية مع إدارة بايرن ميونيخ، التي يبدو أنها قد تقبل بفكرة بيع عقد اللاعب، الذي ينتهي في صيف 2025.

وبعنوان "جوشوا كيميتش، القائد والسائق"، تحدث لاعب بايرن ميونيخ عن سلوك الإدارة، بنبرة هجومية، متهمًا إياها بعدم دعمه في النقاش حول التطعيم أثناء الوباء، فضلًا عن إقالة المدرب جوليان ناجيلسمان.

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وذكر كيميتش أنه شعر بألم كبير، عندما لم يدعمه النادي خلال فترة وباء كورونا، مؤكدًا أنه لم يتلق التطعيم، ليشعر بأنه تُرك وحيدًا لفترة طويلة جدًا، رغم أنه كان في النادي منذ ما يقارب 7 سنوات، ولم يرتكب أي فضائح.

وأضاف "قمت بتجديد عقدي (في أغسطس 2021) بهدف الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين مع النادي في السنوات الأربع المقبلة، ولا زلت أريد فعل ذلك، ولكن رغم هذا، فإن شعور الثقة الذي كنت أمتلكه مع بايرن من قبل، قد تحطم. لا أعرف ما الذي سيتم تسريبه للجمهور عندما أتحدث لشخص أو آخر"، ثم قال كيميتش، الذي تلقى تطعيمه في نهاية الأمر، "ليس الأمر كما أنه يمكن إعادة بناء الثقة من خلال محادثة أو اثنتين".

وانتقد كيميتش أيضًا، قرار بايرن ميونيخ في إقالة المدير الفني جوليان ناجيلسمان، في مارس 2023، قبل تعيين توماس توخيل، مؤكدًا أنه لا يزال يصعب عليه فهم أسباب قرار رحيل المدرب، كما قال إن اللاعبين لم يكونوا يشكون باستمرار من المدرب، وكان ينبغي التعامل مع الأمر بشكل مختلف.