أخبار الأهلي اليوم | مفاجأة رئيس دوري يلو لوليد معاذ وحديث موسيماني عن صدمة التتويج

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ31 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ31 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

شبهه بـ"صحن البقلاوة" .. ياسر المسيليم يفاجئ مشجع سخر من تتويج الأهلي بدرع يلو

لم يهرب ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، من سخرية جماهير الأندية المنافسة من تتويج الراقي بطلًا لدوري يلو للدرجة الأولى، بل رد بطريقة نالت إعجاب جماهير ناديه وبهدوء كبير يحسد عليه. (طالع التفاصيل)

بعد اتهامه بإهانة الكرة السعودية .. رئيس دوري يلو يفاجئ الأهلي ووليد معاذ بموقفه

فاجأ طلال العبيدي؛ الرئيس المكلف بإدارة رابطة دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، بتعليقه حول واقعة عدم احتفال اللاعبين بالتتويج بلقب البطولة. (طالع التفاصيل)

"تعاقدوا معي لتحقيق اللقب!" .. موسيماني يتحدث عن صدمته من رفض لاعبيه الاحتفال بدوري يلو

بعد أن بدى مصدومًا أمام موقف لاعبيه عقب التتويج بدرع دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، عن الموقف المحرج الذي تعرض له أول أمس الإثنين. (طالع التفاصيل)

التعاقد مع نجم النصر وخطف مدرب الهلال المحتمل؟ .. تحرك مفاجئ من الأهلي بعد قرار "كاس"

بعد ساعات قليلة من الحصول على طلب "التدابير الوقتية"، ارتبط أكثر من اسم كبير، بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

أكثر من مجرد قرار .. الأهلي يدخل التاريخ ويعلم العالم درسًا في قضية التدابير الوقتية

أشاد القانوني الرياضي أحمد الشيخي، بـ"النجاح الكبير" الذي حققه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، في قضية طلب "التدابير الوقتية" أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس". (طالع التفاصيل)

بطريقة عاطفية مبتكرة .. ياسر المسيليم يطالب وليد معاذ بتجديد عقده مع الأهلي

بنهاية مشوار الأهلي في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، انتهى عقد حارسه المخضرم ياسر المسيليم، لذلك لجأ الأخير لطريقة ليطالب بها الإدارة برئاسة وليد معاذ بتجديد عقده. (طالع التفاصيل)

تحذير شديد اللهجة من كامل الموسى لجمهور الأهلي: افتحوا أعينكم جيدًا!

وجه كامل الموسى؛ مدير الكرة في النادي الأهلي السعودي، رسالة تحذيرية لجماهير ناديه، تضمنت كذلك إعلان عن نهاية مهمته مع الفريق بنهاية مشواره في دوري يلو للدرجة الأولى. (طالع التفاصيل)

جمهور الهلال ومنتخب السعودية وعمر السومة .. الفائزون والخاسرون من رفع إيقاف التعاقدات عن الأهلي

حقق النادي الأهلي نصرًا قضائيًا تاريخيًا.. ولكن هناك من سيفوز وهناك من سيدفع الثمن غاليًا. (طالع التفاصيل)