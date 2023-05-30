أكثر من مجرد قرار .. الأهلي يدخل التاريخ ويعلم العالم درسًا في قضية التدابير الوقتية

من الآن.. النادي الأهلي سيصبح مادة تدرس في القانون الرياضي

أشاد القانوني الرياضي أحمد الشيخي، بـ"النجاح الكبير" الذي حققه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، في قضية طلب "التدابير الوقتية" أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

"كاس" وافقت على "التدابير الوقتية"، وسمحت للنادي الأهلي، بتسجيل صفقاته الصيفية الجديدة؛ لحين الحكم النهائي في قضية اللاعب الجامايكي لويس غرابان.

وكتب الشيخي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حقق الأهلي، نجاحًا قانونيًا كبيرًا واستثنائيًا (وغير مسبوق)، على مستوى تاريخ محكمة كاس".

وأكد القانوني الرياضي، على أن هذا النجاح الذي حققه الراقي، عجزت عنه اتحادات وأندية كثيرة، كان آخرها الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وأضاف: "كنا قد ذكرنا أن نسبة قبول الطلب لا تتجاوز 45% (وهي نسبة ليست بالكبيرة)، واختلف معنا كثير من المحامين والمحكمين، حيث رأوا بأنها أقل من ذلك بكثير".

وتابع أحمد الشيخي: "لا شك أن ما حصل يعتبر (سابقة) تسجل للنادي الأهلي، وأتوقع أنها ستكون حديث الباحثين والممارسين في الأشهر القادمة".

واعتبر الشيخي، أن النادي الأهلي، أثبت في قضية "التدابير الوقتية" أمام المحكمة الرياضية الدولية، أنه جامعة قانون بالفعل؛ على حد قوله.