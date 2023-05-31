"تعاقدوا معي لتحقيق اللقب!" .. بيتسو موسيماني يتحدث عن صدمته من رفض لاعبي الأهلي الاحتفال بدوري يلو

موقف محرج تعرض له موسيماني خلال مراسم تتويج الأهلي بطلًا لدوري يلو، فماذا قال عنه؟

بعد أن بدى مصدومًا أمام موقف لاعبيه عقب التتويج بدرع دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، عن الموقف المحرج الذي تعرض له أول أمس الإثنين.

الراقي توج بلقب دوري يلو لأول مرة في تاريخه، إذ إن الموسم الجاري شهد المشاركة الأولى له في هذه الدرجة، وهو ما مثل صدمة لجماهيره ومنسوبيه، لذلك تسلم قائد الفريق ياسر المسيليم الدرع، ثم غادر اللاعبون على الفور الملعب رافضين الاحتفال، بينما وقف موسيماني وحيدًا بجانب جهازه المعاون خلال مراسم الاحتفال، وعلامات الصدمة والدهشة على وجهه.

وفي هذا الشأن، قال موسيماني، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب SBC": "عليك أن تسأل الإدارة، أنا دوري داخل المستطيل الأخضر، أما خارج الميدان فهو من صلاحية الإدارة فقط، اسأل من يعطيك الجواب، مؤكد أنني سعيد بتحقيق الدوري، لذلك أنا قدمت إلى هنا، لكن كان علينا الاحتفال، فوجئت بعدم احتفال الفريق كاملًا".

وعن مصيره في الموسم المقبل، أوضح الجنوب إفريقي: "القرار ليس لي، القرار عند الإدارة، عقدي ممتد للسنة المقبلة، لكن لم يبلغني أحد بالبقاء أو الرحيل إلا أنني أتمنى أن أواصل".

جدير بالذكر أن عقد موسيماني مع النادي الجداوي يتضمن بندًا لتمديد عقده لموسم إضافي بشكل تلقائي حال النجاح في حسم السعودي لدوري روشن، وهو ما حدث بالفعل، لكن بحسب تصريحات وليد معاذ؛ رئيس النادي، عبر برنامج "كورة" سابقًا، فإن مصير المدرب لم يحسم بعد.