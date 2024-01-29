أخبار الأهلي اليوم | ماتياس يايسله يحاول منع إقالته برسالة غريبة وهل يزيد كريم بنزيما من آلام الراقي؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ29 من يناير 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ29 من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعد مفاوضات شاقة .. النصر يحبط مخطط الهلال والأهلي ويجدد عقد ثنائي الفريق

نجح مسؤولو نادي النصر السعودي، في إحباط مخطط الهلال والأهلي، بخطف اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد دخولهما الفترة الحرة من عقوديهما. (طالع التفاصيل)

"استعدوا للنكسات وكونوا أذكياء!".. ماتياس يايسله يفاجئ جماهير الأهلي لمنع إقالته

حرص الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، على توجيه عدة رسائل إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بالتزامن مع تذبذب النتائج في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، وترديد أنباء إقالته كثيرًا. (طالع التفاصيل)

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

إحياء ثنائية ريال مدريد الذهبية وزيادة آلام الأهلي .. الحل الأفضل لأزمة بنزيما!

لم يتبق سوى أيام قليلة ويُغلق سوق الانتقالات الشتوي، ورغم ذلك مازال الضباب يُعنون مستقبل كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، حيث لا يعلم أحد إن كان سيُواصل مغامرته في جدة أم يلعب لفريق جديد في دوري روشن السعودي أم يُغادر السعودية تمامًا. (طالع التفاصيل)

3 أسباب تجعل الصفقة صعبة .. ميلان يُحاول ضم مدافع الأهلي في آخر أيام سوق الانتقالات

يتعرض ميلان هذا الموسم إلى أزمة إصابات قاتلة، خاصة في خط دفاعه، وهو ما جعله يقطع إعارة مدافعه الشاب، ماتيو جابيا، إلى فياريال ويُعيده إلى صفوفه بداية يناير الجاري، ولكن يبدو أن تلك الخطوة لم تكن كافية ولذا يُحاول النادي دخول سوق الانتقالات الشتوي في آخر أيامه لجلب مدافع جديد. (طالع التفاصيل)

SHAHID