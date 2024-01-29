إحياء ثنائية ريال مدريد الذهبية وزيادة آلام الأهلي .. الحل الأفضل لأزمة بنزيما!

أيام قليلة قبل غلق سوق الانتقالات ومازال مصير المهاجم الفرنسي مجهولًا

SHAHID

لم يتبق سوى أيام قليلة ويُغلق سوق الانتقالات الشتوي، ورغم ذلك مازال الضباب يُعنون مستقبل كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، حيث لا يعلم أحد إن كان سيُواصل مغامرته في جدة أم يلعب لفريق جديد في دوري روشن السعودي أم يُغادر السعودية تمامًا.

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بقاء بنزيما مع الاتحاد يبدو صعبًا للغاية في ظل "غضب" المدرب مارسيلو جاياردو منه والمشاكل التي تُحيط باللاعب في جدة، وقد تحدثت عدة تقارير عن رغبة الفرنسي الصريحة في الرحيل عن العميد، لكن المسؤولون في السعودية يرفضون رحيله خارج المملكة ويُفضلون انتقاله لنادٍ آخر في دوري روشن.

إن بحثنا عن الأندية المرشحة لضم بنزيما لا نجد سوى الأهلي، وهو خيار صعب جدًا لأنه مؤلم كثيرًا لدى جماهير العميد ولا يمكن لإدارة أنمار الحائلي قبوله، فيما لا مكان لمهاجم ريال مدريد السابق في الهلال، لكن ماذا عن النصر؟ صعب جدًا لكن ليس مستحيلًا!

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النصر مستقر هجوميًا بتواجد كريستيانو رونالدو في الهجوم وخلفه ساديو ماني وأندرسون تاليسكا، لكن هناك مشكلة واضحة وهي الجناح السنغالي .. إذ هو مضطر للعب على الجانب الأيسر من الملعب نظرًا لوجود البرتغالي في قلب الهجوم والبرازيلي في الجناح الأيمن، وهذا يحدث كثيرًا من خطورته ويُقلل بصماته مع الفريق، وقد تحدثنا في هذا المقال عن ذلك وعن ضرورة استبداله بعبد الرحمن غريب الذي سيكون أفضل كثيرًا في الجانب الأيسر.

خلال الصيف الماضي ناقش الجميع فكرة جمع رونالدو وليونيل ميسي في فريق واحد معًا، لكن الفكرة لم تنجح لاختيار بطل العالم اللعب في أمريكا، لكن ماذا عن إحياء ثنائية ريال مدريد الذهبية في الرياض؟ ألا يمكن جمع رونالدو وبنزيما معًا في النصر!

بنزيما ورونالدو قادا هجوم ريال مدريد بامتياز خلال سنوات وجودهما معًا في العاصمة الإسبانية، من 2009 حتى 2018، وقد صنع الأول 47 هدفًا للثاني، وساهما بقوة في إنجازات الملكي وأبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات.

الصور الأخيرة التي جمعت اللاعبين قبل وخلال مواجهة الاتحاد والنصر أكدت على بقاء العلاقة الطيبة بينهما، وقد نفهم من ذلك ترحيب اللاعبين أو على الأقل عدم معارضتهما اللعب معًا في فريق سعودي واحد وإحياء ثنائية ريال مدريد الذهبية.

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النصر سيستفيد كثيرًا من تلك الصفقة، حيث سيضم نجمًا آخر ذو شعبية هائلة، وسيُخفف الضغوطات عن رونالدو، وسيكسب مهاجمًا قويًا في الملعب، والأهم سيجلب جماهير جديدة تريد رؤية النجمين معًا مرة أخرى، وكل هذا سيكون مقابل التضحية بأحد أجانبه وهو السنغال ماني الذي لن يصنع رحيله فارقًا ضخمًا.

انتقال ماني للاتحاد سيكون الحل الأفضل للتخلص من "كابوس" بنزيما، لأن ماني يستطيع اللعب في الجناح الأيمن بامتياز وتكوين شراكة مثالية مع عبد الرزاق حمدالله الذي لا يحب الخروج من منطقة الجزاء كثيرًا ... العميد يبحث بالفعل عن جناح ولن يجد فرصة متاحة في السوق أفضل من ماني.

وبالنسبة لمهاجم بايرن ميونخ السابق نفسه، فالأمر سيكون في صالحه تمامًا .. إذ أنه سيكون النجم الأول والبطل الأهم في الاتحاد بدلًا من الاختباء في ظل رونالدو وتاليسكا، بجانب أنه سيحصل على فرصة اللعب في مكانه الأفضل .. الجناح الأيمن أم حتى المهاجم في بعض الحالات.

يُمكن القول أن تلك الصفقة، بنزيما للنصر وماني للاتحاد، لن تؤلم إلا نادٍ واحد هو الأهلي، بل نستطيع القول أنها ستزيد آلامه، تلك الآلام بدأت بقرصة النصر لصفقة ماني وستزداد برؤيته يلعب للمنافس اللدود في جدة.

SHAHID