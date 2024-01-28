3 أسباب تجعل الصفقة صعبة .. ميلان يُحاول ضم مدافع الأهلي في آخر أيام سوق الانتقالات

الفريق الإيطالي سيحاول رغم صعوبة الصفقة

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يتعرض ميلان هذا الموسم إلى أزمة إصابات قاتلة، خاصة في خط دفاعه، وهو ما جعله يقطع إعارة مدافعه الشاب، ماتيو جابيا، إلى فياريال ويُعيده إلى صفوفه بداية يناير الجاري، ولكن يبدو أن تلك الخطوة لم تكن كافية ولذا يُحاول النادي دخول سوق الانتقالات الشتوي في آخر أيامه لجلب مدافع جديد.

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خيار مسؤولي الروسونيري وقع على التركي ميريح ديميرال مدافع الأهلي الذي حظي بتجربة جيدة في الدوري الإيطالي حين ارتدى قمصان ساسولو ويوفنتوس وأتالانتا قبل أن يشد الرحال باتجاه دوري روشن السعودي بداية الموسم الجاري.

جانلوكا دي مارتزيو الذي كشف عن سعي ميلان لضم ديميرال أشار إلى أن ميلان سيُحاول إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة رغم وجود 3 أسباب تجعلها صعبة ومعقدة، الأول هو راتب اللاعب المرتفع كثيرًا مع الأهلي، فيما الثاني هو عدم استعداد النادي السعودي للتفريط به خاصة في آخر أيام السوق، والثالث هو تاريخه المؤلم مع الإصابات.

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صاحب الـ25 عامًا أجرى جراحة في الغضروف الهلالي للركبة اليمنى في النمسا يوم 20 أكتوبر الماضي، وقد عاد للملعب مؤخرًا وسيكون جاهزًا للعب مع الأهلي عند استئناف الدوري السعودي منتصف فبراير القادم.

ديميرال لم يلعب سوى 7 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع آخر.

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