أخبار الأهلي اليوم | قصة الفوز على العروبة، ومبادرة مع الاتحاد لإنهاء التعصب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 14 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 14 فبراير 2023.

باستوس يُشيد بصفقات يناير في الأهلي

أبدى باستوس مدافع الأهلي سعادته بالفوز على العروبة وإحراز هدف الانتصار الوحيد، مؤكدًا في نفس الوقت أن الفريق ككل مسؤول عن النتيجة ومشيدًا باللاعبين الجدد القادمين في يناير الماضي.

وأضاف "الأهلي يمتلك دفاعًا جيدًا خاصة من حيث جودة اللاعبين الفردية، الأهم أن نواصل العمل وحصد الانتصارات. هدفنا الأول هو الفوز مباراة بعد مباراة وبغض النظر عن الأسماء الموجودة في الملعب، لكن اللاعبين الجدد أحدثوا الفارق بالتأكيد لأنهم يمتلكون الجودة اللازمة للعب في الأهلي".

قصة فوز الأهلي على العروبة

نشر تويتر النادي الأهلي مقطع فيديو يُظهر من خلاله تفاصيل وأجواء مباراة الفريق ضد العروبة في دوري يلو السعودي يوم أمس.

الفيديو يُظهر قصة المباراة من بداية حضور الجماهير للملعب وانتهاءً بالاحتفالات الكبيرة بالفوز الثمين.

شاهد هدف فوز الأهلي على العروبة

حقق الأهلي انتصارًا صعبًا ومهمًا على العروبة بهدف باستوس مساء أمس في دوري يلو السعودي. شاهد الهدف أدناه ..

أمارال يتحدث بعد ظهوره الأول مع الأهلي

لعب ماركوس أمارال لأول مرة مع الأهلي منذ انضمامه له في يناير الماضي، حيث شارك أمس في مباراة الفوز على العروبة، وقد تحدث عقب اللقاء مدافعًا عن مدربه بيتسو موسيماني.

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مبادرة لإنهاء التعصب في جدة

التعصب وصل الذروة بين جماهير الاتحاد والأهلي، ولذا تقدمت شركة وسط جدة بمبادرة لإيقافه.

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