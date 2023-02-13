بعد اغتياله بحملات الجماهير .. أمارال يبرئ موسيماني!

المهاجم البرازيلي شارك في أول مباراة له مع الأهلي أمس الإثنين أمام العروبة

وأخيرًا أوقف ماركوس أمارال؛ محترف الأهلي السعودي، حملات الهجوم على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للفريق، بسببه، التي بدأت منذ التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل.

المهاجم البرازيلي شارك أمس الإثنين، في أول مباراة له مع الراقي أمام العروبة، إذ نزل بديلًا مع بداية الشوط الثاني.

لكن غيابه طوال المباريات الماضية دفع الجماهير، لاتهام موسيماني بمحاربة بعض اللاعبين، خاصةً وأن اللاعب نفسه سخر من قرار استبعاده من قبل. (طالع التفاصيل من هنا)

أمارال برأ مدربه الليلة مؤكدًا أنه يدعمه دائمًا، إذ قال خلال تصريحاته لـ"القنوات الرياضية السعودية": "سعيد جدًا بأول ظهور لي مع الأهلي، أتمنى أن نواصل الانتصارات ونحقق أهدافنا، وأن نقدم المزيد للفريق".

وأضاف: "أنا جاهز والمدرب يعلم ذلك ويدعمني ويتواصل معي باستمرار، هو يعلم أنني كلاعب سأعطيه أفضل ما عندي، ومباراة تلو الأخرى سأساعد الفريق أكثر".

يذكر أن الراقي حقق ليلة أمس الفوز أمام العروبة بهدف وحيد، ضمن الجولة الـ21 من دوري يلو للدرجة الأولى.