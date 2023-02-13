توحيد قطبي جدة .. الأهلي والاتحاد يتصديان للشماتة المسيطرة على جماهيرهما

التعصب الكروي سيطر على مدينة جدة كثيرًا في الأشهر الأخيرة، أصبحت الأمور أكثر اشتعالًا بين جمهور الاتحاد والأهلي

أصبح من الضروري وقف حالة التعصب التي تسيطر على جمهوري الاتحاد والأهلي، خاصةً في ظل الشماتة القائمة من الجانب الاتحادي منذ هبوط الراقي لدوري يلو للدرجة الأولى.

الجميع تابع المشجع الاتحادي الذي اتجه لمقر الراقي بعد تتويج فريقه مؤخرًا بكأس السوبر السعودي، وبدأ في التمايل أمام غريمه على أهازيج ناديه، بينما جاء الرد من الأهلاويين بالتقليل من تاريخ العميد. (طالع التفاصيل)

هذا موقف واحد من عدة مواقف غابت عنها الروح الرياضية بين جمهور الناديين، لذلك قررت شركة "وسط جدة" الراعي الرسمي لقطبي جدة، إطلاق مبادرة "نبذ التعصب"، بحسب ما أوضح سمير الصوفي؛ مراسل القنوات الرياضية السعودية في جدة.

وبدأت المبادرة من مواجهة الأهلي الليلة أمام العروبة، والتي حضرها حسن جمجوم؛ رئيس الاتحاد الأسبق، رفقة عبد العزيز عبد العال؛ رئيس الأهلي الأسبق، بينما اعتذر أحمد جميل؛ نجم العميد الأسبق، عن الحضور لظرف خاص.

وأكد الصوفي أنه من المقرر كذلك أن يحضر عدد من رموز الأهلي مباريات الاتحاد المقبلة، بهدف توحيد القطبين.

يذكر أن الراقي حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام العروبة بهدف وحيد، ليعتلي صدارة جدول ترتيب دوري يلو مؤقتًا برصيد 43 نقطة.