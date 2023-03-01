أخبار الأهلي اليوم | غياب نجم الراقي أمام جدة والوافد الجديد جاهز لأول مرة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الأول من مارس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الأول من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

أنقذه النوم من الموت من قبل .. وفاة عبده بسيسي حارس الأهلي الأسبق

لا يزال الموت يحصد أرواح نجوم الكرة السعودية، فبعد أن ودعنا يوسف السالم؛ لاعب الهلال السابق، في النصف الأول من الشهر الجاري، اليوم الثلاثاء، نودع حارس الأهلي وأحد الأسبق عبده بسيسي. (طالع التفاصيل)

الوافد الجديد جاهز لأول مرة

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن منصور الشمري؛ لاعب الأهلي المعار من النصر، جاهزًا للمشاركة في المباريات مع الفريق، بدايةً من لقاء الليلة أمام جدة.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن أمر الدفع في لقاء الليلة، في يد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بحسب حاجة الفريق.

وكان الشمري قد عانى من تمزق في عضلة الساق الخلفية، أبعده عن المباريات، إذ لم يشارك في أي مباراة مع الراقي منذ انضمامه له في يناير الماضي.

الزبيدي جاهز

تجاوز علي الزبيدي؛ لاعب الأهلي، الاختبارات الطبية واللياقية، لتتأكد جاهزيته لمواجهة جدة.

ومنح الجهاز الطبي الضوء الأخضر لنظيره الفني للاعتماد على اللاعب، لكن تبقى مشاركته في يد المدرب بيتسو موسيماني.

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بقدر ما هناك حكايات عن حالات عشق بين اللاعبين وأنديتهم، جعلتهم يستمرون طوال حياتهم بقميص نادٍ واحد فقط، رفضًا في ارتداء قميص أي نادٍ آخر، بقدر ما هناك حالات تجعلنا نقف مذهولين أمامها. (طالع التفاصيل)

بودبوز يغيب

وبينما أصبح منصور الشمري جاهزًا، يفتقد الأهلي لخدمات لاعبه الجزائري رياض بودبوز الليلة، أمام جدة، ليخسر الراقي ورقة مهمة في خط هجومه.

وأكدت صحيفة "الرياضية" معاناته من تورم في مشط القدم، ناتج عن الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام أحد.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجدة؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجدة والتي تقام لحساب الجولة 23 في موسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ (طالع التفاصيل)