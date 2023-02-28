أنقذه النوم من الموت من قبل .. وفاة عبده بسيسي حارس الأهلي الأسبق

رحل حارس المرمى السعودي عن عمر يناهز الـ45 عامًا

لا يزال الموت يحصد أرواح نجوم الكرة السعودية، فبعد أن ودعنا يوسف السالم؛ لاعب الهلال السابق، في النصف الأول من الشهر الجاري، اليوم الثلاثاء، نودع حارس الأهلي وأحد الأسبق عبده بسيسي.

بسيسي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ45 عامًا، بعدما استمر في الملاعب لمدة 21 عامًا، مثّل خلالها أندية الأهلي والأنصار والعروبة وأحد، قبل أن يعتزل بقميص الأخير في عام 2019م.

ويعد حسين عبد الغني "الفتى الذهبي"؛ نجم النصر والأهلي الأسبق، هو الصديق المقرب للراحل، إذ وصفه من قبل بـ"عشرة عمره"، المصاحب له في رحلاته السياحية، بعيدًا عن الملاعب.

ونجى بسيسي من الموت من قبل في حادث سقوط طائرة، إذ أوضح خلال حوار سابق مع صحيفة "الرياضية" أنه أثناء عودته من رحلة إلى العاصمة المصرية "القاهرة"، رفقة الثنائي علي العبدلي وفهد الزهراني، رفض ركوب الطائرة، نظرًا لتخلف الثنائي الأخير عن الرحلة، بسبب غفوة نوم في الفندق، وبعد ذلك وصل لهم خبر سقوط الطائرة.