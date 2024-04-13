أخبار الأهلي اليوم | طلب بالتعاقد مع ليونيل ميسي .. وبراءة رياض محرز!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 13 أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت 13 أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"رفضته 3 أندية سعودية وقبله الهلال".. كواليس صفقة مالكوم تشعل جدلا جماهيريا

أثار الإعلامي محمد العميري، حالة واسعة من الجدل، في رسالة حول كواليس انتقال الجناح البرازيلي مالكوم فيليب إلى صفوف الهلال. "اقرأ التفاصيل"

دليل جديد يبرئ رياض محرز من اتهامات جماهير الأهلي القاسية!

"متغطرس".. هكذا وصف قطاع كبير من جماهير النادي الأهلي السعودي، الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

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الكلمة الأخيرة .. "المسابقات" تحسم مصير كلاسيكو الهلال والأهلي وجورج جيسوس يرد

حسمت لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، مساء الجمعة، قرارها النهائي بشأن تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي، في دوري روشن 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"سأنام في الأهلي" .. ممثل سعودي يطالب خالد العيسى بالتعاقد مع ليونيل ميسي ويتعهد!

تعهد أحد الممثلين السعوديين، بـ"النوم" في مقر النادي الأهلي، بدلًا من بيته؛ إذا تعاقد الفريق الأول لكرة القدم، مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. "اقرأ التفاصيل"

"يحرج المدافعين والمهاجمين".. دي بروينه يشعل الصراع السعودي قبل زحمة الصيف

يبدو أن نجم الوسط البلجيكي كيفين دي بروينه، سيجد صعوبة في البقاء مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وسط رغبة كبيرة من الأندية السعودية، للتعاقد مع اللاعب في فترة الميركاتو الصيفي المقبل. "اقرأ التفاصيل"

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