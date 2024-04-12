"سأنام في الأهلي" .. ممثل سعودي يطالب خالد العيسى بالتعاقد مع ليونيل ميسي ويتعهد!

ليونيل ميسي حلم للأندية السعودية..

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تعهد أحد الممثلين السعوديين، بـ"النوم" في مقر النادي الأهلي، بدلًا من بيته؛ إذا تعاقد الفريق الأول لكرة القدم، مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

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ميسي كان قريبًا جدًا من الانضمام إلى نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يغيّر وجهته في اللحظات الأخيرة، وينتقل رسميًا إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وفي هذا السياق.. قال الممثل السعودي علي الحميدي في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC" الرياضية: "يارب ميسي يأتي إلى الأهلي.. أنا من عشاقه".

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الحميدي أكد على أنه لا يعرف خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، على المستوى الشخصي؛ إلا أنه سيطلب منه التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية فورًا، لو تقابل معه.

وأعرب الممثل السعودي، عن حزنه الكبير من عدم الاستقرار الإداري والفني، الذي يعيشه النادي الأهلي، منذ سنوات عديدة، والذي أدى إلى ابتعاده عن منصات التتويج.

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