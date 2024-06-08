أخبار الأهلي اليوم | صراع ثلاثي على الرئاسة .. ومكالمة جوارديولا تدفع محرز لوصفه بـ"المجنون"!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت الموافق 8 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق 8 من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

مرشح ثالث في انتخابات الأهلي .. الصراع يشتعل مع العيسى وجنة!

كشف الإعلامي مشعل العتيبي، عن تقدم المستشار أحمد الحصيني، بأوراق ترشحه لرئاسة مؤسسة الأهلي غير الربحية، قبيل إغلاق باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين، خلال الساعات الماضية.

وذكر العتيبي أن الحصيني قدم أوراق ترشحه برفقة قائمته بشكل كامل، لينضم إلى قائمتي الدكتور خالد العيسى، رئيس الأهلي في الدورة الماضية، وأحمد جنة.

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سباق انتخابات الأندية .. "التزكية" عنوان الاتحاد والنصر وأسرار خلافات ابن نافل في الهلال ومرشح لم يلحق بالأهلي!

أغلقت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، باب الترشح لمقاعد رئاسة وعضوية أندية صندوق الاستثمارات العامة (الهلال - النصر - الاتحاد - الأهلي) وقيد الناخبين، لفترة انتخابية جديدة. (طالع التفاصيل)

ما صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

يطمح الأهلي في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الأهلي في موسم جديد يريد فيه رفاق رياض محرز إحراز البطولات. (طالع التفاصيل)

جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوشوا كيميتش .. وسون هيونج مين يحسم قراره بعد عروض السعودية

كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن تطورات جديدة في الميركاتو السعودي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025. (طالع التفاصيل)

"وعد بهدية كبرى للجماهير في موسم الآسيوية" .. خالد العيسى يعلن الترشح لرئاسة الأهلي!

أعلن خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، في الدورة الماضية، عن ترشحه رسميًا لرئاسة النادي، في انتخابات الجمعية العمومية، التي تغلق أبواب الترشح، مساء اليوم (الجمعة)، لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين. (طالع التفاصيل)

رياض محرز يصف بيب جوارديولا بـ"المجنون" .. تفاصيل مكالمة الثانية فجرًا الغريبة

كشف الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، عن "موقف غريب" من الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للعملاق الإنجليزي مانشستر سيتي. (طالع التفاصيل)

"لن أنسى موقف أسطورة النصر ولا يوجد مهاجم يُعتمد عليه في المنتخب السعودي".. عبيد الدوسري يطلق رسائل نارية!

كشف عبيد الدوسري، نجم الأهلي السابق والهداف التاريخي للوحدة، عن نقطة تحول في مسيرته الكروية، كاشفًا عن أبرز ذكرياته مع الأندية، وتوقعاته للأهلي في الموسم الرياضي الجديد. (طالع التفاصيل)