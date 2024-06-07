"لن أنسى موقف أسطورة النصر ولا يوجد مهاجم يُعتمد عليه في المنتخب السعودي".. عبيد الدوسري يطلق رسائل نارية!

نجم الأهلي السابق يكشف عن نقطة تحول في مسيرته..

كشف عبيد الدوسري، نجم الأهلي السابق والهداف التاريخي للوحدة، عن نقطة تحول في مسيرته الكروية، كاشفًا عن أبرز ذكرياته مع الأندية، وتوقعاته للأهلي في الموسم الرياضي الجديد.

ويمتلك عبيد الدوسري مسيرة رائعة، مع الأهلي والوحدة، أو المنتخب السعودي، حيث خاض أولى مبارياته بقميص الأخضر في مواجهة غانا عام 1996، كما أنهى مسيرته في 2002 بهدفين في مرمى أوروجواي، كما توج بلقب هداف العرب عام 1998، وهداف تصفيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد أتلانتا، فضلًا عن كونه الهداف التاريخي للوحدة، والذي فاز أيضًا بلقب الدوري السعودي في 1999، وجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات العربية بنفس العام، وانتقل إلى الأهلي، قادمًا من الوحدة، في صفقة قياسية بلغت 8 ملايين ريال.

وكشف الدوسري، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، عن موقف شكل نقطة تحول في مسيرته الرياضية، وهو يعود إلى مباراة قطر في تصفيات كأس آسيا، حيث أهدر فرصتين محققتين مع المنتخب السعودي، وكانت الجماهير غاضبة منه، رغم فوز الأخضر، مضيفًا "وردني اتصالًا من ماجد عبد الله، بعد ذلك، وشجعني فيه وأعادني إلى الملاعب، لذلك هو نجمي المفضّل، وقبلها لم يكن بيننا أي تواصل من قبل، ولكن من طيبته هاتفني ودعمني".

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وأضاف الدوسري الذي سجل 41 هدفًا في 94 مباراة دولية مع منتخب السعودية، أنه لا يوجد مهاجم حالي يمكن الاعتماد عليه في المنتخب، رغم وجود مهاجمين مجتهدين مثل فراس البريكان من الأهلي، وثنائي الهلال، عبد الله الحمدان وصالح الشهري، ولكن أغلب مهاجمي فرق دوري روشن من الأجانب، ولا ينافسهم إلا فراس في الوقت الحالي، والذي يعد خامس أو سادس هدافي الدوري، فيما توقع نجاحًا باهرًا لمهاجم الهلال، عبد الله رديف، الذي انتهت إعارته للشباب.

وتحدث عبيد عن الأهلي، قائلًا إنه لم يظهر بالمستوى الجيد في بداية الموسم، لأن أغلب لاعبيه جدد، وكانوا يفتقرون إلى الانسجام والتجانس، لذلك تعثر في البدايات، ولكن مستواه تحسن مع مرور جولات الدوري، متوقعًا أن يحقق البطولات في الموسم المقبل.