ما صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية للأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم الراقي؟

يطمح الأهلي في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الأهلي في موسم جديد يريد فيه رفاق رياض محرز إحراز البطولات.

ورغم ارتباط العديد من الأسماء بالانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي 2024، إلا أن المدرب ماتياس يايسله لا يريد أن تفسد أي صفقة جديدة أجواء التناغم في الفريق، لذلك سيتأنى الأهلي كثيرًا قبل إبرام أي صفقة.

إذًا، ما هي صفقات الأهلي في صيف 2024؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن الراقي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

لم يبرم الأهلي أي صفقة رسمية إلى الآن بل عادت إليه إعارات عديدة كان قد أقرها الموسم المنصرم، على رأسها ماركاو وإبراهيم الزبيدي في انتظار تحديد مصيرهم في الميركاتو.

من اللاعبون الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

لم يرحل أي لاعب إلى الآن بشكل رسمي من قوة الأهلي التعاقدية، في انتظار تحديث هذه القائمة بالتأكيد مع رحيل أول اللاعبين..