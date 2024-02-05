أخبار الأهلي اليوم | رياض محرز وإدوارد ميندي يثيران الجدل بتصرفهما ومفاجأة عن معاناة باولينيو في الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الخامس من فبراير 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـخامس من فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأخيرًا بتعاون سعودي - صيني .. حلم الاتحاد والأهلي يخطو خطواته الأولى

حلم جماهير الاتحاد والأهلي لم يعد حلمًا، بعد الخطوات التي قامت بها شركة "وسط جدة للتطوير"، اليوم الإثنين. (طالع التفاصيل)

بعد الشتاء المخيب .. كوت ديفوار تُقدم الحل "الصيفي" السحري لوسط الأهلي

خيب الأهلي آمال جماهيره العريضة بهدوء وسكون تام في سوق الانتقالات الشتوي الأخير، وذلك رغم الحديث القوي قبل انطلاقه حول دعم الفريق بعدد من اللاعبين الأجانب الكبار لمساعدته على مناافسة الهلال والنصر على صدارة دوري روشن، حيث يتواجد ثالثًا خلفهما. (طالع التفاصيل)

"كدت أرتكب جريمة في الأهلي" .. ياسر المسيليم يكشف لحظة انفجاره بسبب ماجد النفيعي

كشف ياسر المسيليم؛ حارس الأهلي السعودي المعتزل حديثًا، عن لحظة انفجاره الأولى بعد الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى، مؤكدًا أنه كاد أن يرتكب جريمة في غرفة خلع الملابس. (طالع التفاصيل)

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

حسم جدل محرز وميندي

أثار ثنائي الأهلي؛ الجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي الجدل بعدم الانتظام في مران الراقي رغم انتهاء مهمتهما مع منتخبي بلديهما في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

لكن صحيفة "الرياضية" حسمت هذا الجدل موضحة أنه من المنتظر وصولهما لجدة خلال الأسبوع الجاري، مشددة على أنهما حصلا على إذن مسبق بالحصول على إجازة إضافية.

"أنتم مسؤولون عن الهبوط" .. ياسر المسيليم يلوم جمهور الأهلي!

أكد ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي المعتزل حديثًا، أن الجميع في النادي مسؤول عن الهبوط بعد موسم 2021-2022 الكارثي، حتى أنه خرج للوم الجماهير. (طالع التفاصيل)

"كنا نسمع ما يفعله زملاؤنا بدورات المياة!" .. الكشف عن صدمة باولينيو في الأهلي

كشف ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي المعتزل حديثًا، عن بعض من كواليس ما عاناه البرازيلي باولينيو في النادي، مطالبًا المسؤولين بضرورة تحديث البنية التحتية للأندية قبل السعي لاستقطاب النجوم العالميين. (طالع التفاصيل)

"حذرنا ماجد النفيعي ولكن!" .. ياسر المسيليم يكشف مفاجأة كبرى عن موسم هبوط الأهلي

تظن أن الأهلي هبط لدوري يلو للدرجة الأولى في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2021-2022؟، إذًا فأنت مخطئ، إذ أن حارسه السابق ياسر المسيليم كشف عن مفاجأة كبرى عما دار بين اللاعبين ورئيس النادي آنذاك ماجد النفيعي، تشير إلى هبوطه قبل انطلاق الموسم من الأساس! (طالع التفاصيل)

SHAHID