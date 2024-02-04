"كنا نسمع ما يفعله زملاؤنا بدورات المياة!" .. الكشف عن صدمة باولينيو في الأهلي

شهران فقط هما مدة بقاء باولينيو في الأهلي وبعدها طلب فسخ العقد على الفور، فماذا قال زميله السابق ياسر المسيليم عن تلك الفترة؟

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كشف ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي المعتزل حديثًا، عن بعض من كواليس ما عاناه البرازيلي باولينيو في النادي، مطالبًا المسؤولين بضرورة تحديث البنية التحتية للأندية قبل السعي لاستقطاب النجوم العالميين.

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البرازيلي كان قد انضم للراقي في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، قادمًا من الصين، لكنه بعد شهرين فقط طلب فسخ عقده، لظروف عائلية - بحسب ما ادعى وقتها - ورحل بالفعل، قبل أن يخرج بعدها ويوضح أن السبب الحقيقي هو فارق المعاملة والرواتب بين الأجانب والمحليين في النادي، وشعوره بأن هناك طرف يتعرض للظلم.

عن كواليس تلك الفترة، قال المسيليم خلال تصريحاته ببودكاست "طابة": "في فترة وجود باولينيو في الأهلي كنا نتدرب على الملعب الرديف في استاد الجوهرة المشعة، هنا الرطوبة ودرجات الحرارة عالية، لكن لم يكن يتمكن اللاعبون من الاستحمام بعد التدريبات، لأن المياة كانت مقطوعة عن الاستاد".

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واستطرد ناصحًا المسؤولين: "قبل استقطاب نجوم عالميين، يجب تطوير البنية التحتية، فهناك لاعبين يفضلون التدرب قبل المباريات، لكن في الأهلي غرفة المران مساحتها 4 متر في 4 متر، اللاعبون يصطفون بجوار بعضهم البعض، ومن يدخل دورة المياة يسمعه زملاؤه من الخارج لضيق الغرفة!".

يذكر أن نجم برشلونة الأسبق لم يخض مع الأهلي إلا أربع مباريات فقط، سجل خلالها هدفين قبل رحيله.

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