"كدت أرتكب جريمة في الأهلي" .. ياسر المسيليم يكشف لحظة انفجاره بسبب ماجد النفيعي

حارس الأهلي المعتزل: اضطررت لحبس نفسي في دورة المياة بعد تلك اللحظة!

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كشف ياسر المسيليم؛ حارس الأهلي السعودي المعتزل حديثًا، عن لحظة انفجاره الأولى بعد الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى، مؤكدًا أنه كاد أن يرتكب جريمة في غرفة خلع الملابس.

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الراقي هبط لدوري يلو بعدما احتل المركز قبل الأخير في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2021-2022، إذ تعادل وقتها في الجولة الأخيرة سلبيًا أمام الشباب، بينما كان في حاجة ماسة للفوز.

وعن أولى الجولات في دوري يلو، تحدث المسيليم في تصريحاته لبودكاست "طابة" قائلًا: "منذ معسكر إعداد الأهلي في تركيا لموسم دوري يلو لم يكن هناك أي علامات للصعود في الموسم التالي، لدرجة أننا كنا نلعب مباريات ودية والمدرب لا يعلم عنها أي شيء، المدرب كان يجتمع معي ويقول (لا أعرف أننا سنخوض مباراة غدًا!)".

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وأضاف: "بدأنا دوري يلو وتعثرنا في أول مباراتين؛ أمام القيصومة (1-1) ثم الهزيمة أمام الأخدود (2-0)، وقتها دخلت غرفة الملابس ولم أبق أي شيء على وضعه، لدرجة أنه لو كان أي أحد فكر في منعي من الكلام، لصارت جريمة في الأهلي وقتها، حتى وصل بي الأمر لدخول دورة المياة وإغلاق الباب على نفسي".

الحارس المعتزل تابع: "كنت أقول إنه إلى متى ما يحدث؟!، لا رئيس (ماجد النفيعي وقتها) ولا مدير كرة يرافقنا في المباريات والمعسكرات، كل هذا خوفًا من مواجهة الجمهور، كانوا يتهربون!، إن كانوا يعلمون أنهم لن يكونوا على قدر المسؤولية، كان عليهم الرحيل من أنفسهم!، وبالفعل بعد مواجهة الأخدود رحل المجلس برئاسة ماجد النفيعي، وجاء وليد معاذ وتيسير الجاسم، وهناك عاد أمل الصعود".

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