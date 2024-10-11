أخبار الأهلي اليوم | كواليس مفاجئة عن خالد العيسى .. ومنافسة النصر والهلال على صفقة عالمية

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 11 من أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الحادي عشر من أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"حرمان الأهلي من 3 صفقات عالمية ومفاجأة خالد العيسى" .. تحذير خطير عن مستقبل النادي!

كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر، عن "مفاجآت مدوية" بخصوص النادي الأهلي السعودي، الذي يُعاني من مشاكل إدارية وفنية عديدة، مع بداية الموسم الحالي 2024-2025 (طالع التفاصيل).

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لحل أزمة الجبهة اليمنى .. روبرتو مانشيني يستدعي بديل سعود عبدالحميد قبل لقاء السعودية والبحرين

استقر الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني على اللاعب الذي سينضم لقائمة الأخضر في مركز الظهير الأيمن، بدلًا من سعود عبدالحميد الذي سيغيب عن لقاء البحرين المقبل (طالع التفاصيل).

GOAL

"النصر أقرب من الهلال والأهلي ولكن!" .. مانشستر يونايتد يوافق على بيع نجمه للسعودية

يعمل مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على "التخلص" من أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025" (طالع التفاصيل).

الجزائر ضد توجو | سلم شارة القيادة لحسام عوار وبن رحمة .. الاعتزال الآن أكرم لك يا محرز!

عاقب منتخب الجزائر ضيفه توجو بأشد طريقة، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بخماسية يدين فيها بالفضل للنجمين سعيد بن رحمة وحسام عوار، في مباراة وضعت علامات استفهام كبيرة حول القائد رياض محرز (طالع التفاصيل).

رد قانوني حاسم .. حقيقة "سرية" عقود كريستيانو رونالدو والنجوم العالميين مع السعودية!

شهدت الساعات القليلة الماضية، جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي السعودي، بعد "تسريب" رواتب أبرز النجوم العالميين، المحترفين في دوري روشن؛ وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو (طالع التفاصيل).