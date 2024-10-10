رد قانوني حاسم .. حقيقة "سرية" عقود كريستيانو رونالدو والنجوم العالميين مع السعودية!

طفرة هائلة تشهدها الرياضة السعودية..

شهدت الساعات القليلة الماضية، جدلًا كبيرًا في الشارع الرياضي السعودي، بعد "تسريب" رواتب أبرز النجوم العالميين، المحترفين في دوري روشن؛ وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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رونالدو انتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في يناير من عام 2023، من بوابة فريق النصر، ليعقبه العديد من النجوم العالميين الذين توزعوا على مختلف الأندية؛ أبرزهم: "الساحر البرازيلي نيمار جونيور (الهلال)، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما (الاتحاد) والجناح الجزائري رياض محرز (الأهلي)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتضاربت الآراء بشأن هذه التسريبات؛ حيث شدد بعض الإعلاميين على أن أرقام الرواتب مؤكدة ومأخوذة من "وكلاء اللاعبين" أنفسهم، بينما زعم آخرون بأن العقود الموقعة بين هؤلاء النجوم العالميين والسعودية "سرية"، ولم يطلع عليها الوكلاء.

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وأمام هذا التضارب.. تدخل القانوني الرياضي أحمد الأمير، ليكشف حقيقة "سرية" العقود الموقعة بين النجوم العالميين والسعودية، وعدم إطلاع وكلاءهم أو الوسطاء عليها.

الأمير كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "لكي يستطيع (الوكيل) الحصول على حصته، ويتأكد من صحة حساب مبلغ عمولته من النادي؛ لابد أن يكون اسمه وتوقيعه ومعرفه الدولي، موجودًا في العقد".

وكشف الأمير عن أن الوكيل لكي يوقع على العقد، لابد أن يطلع عليه بالكامل؛ وهُنا.. يعرف رواتب اللاعب مع ناديه؛ متساءلًا في نهاية حديثه باستغراب: "إذًا.. كيف (الوكيل) ما يعرف راتب اللاعب؟!".

جدير بالذكر أنه حسب التسريبات؛ يحصل خماسي الهلال الأجنبي "أليكساندر ميتروفيتش، ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم دي أوليفيرا، روبن نيفيش، رينان لودي"، على رواتب تقدر بـ95 مليون يورو "مجمعين"؛ وهو أقل من راتب الأسطورة كريستيانو رونالدو لـ"وحده" مع النصر، والذي يصل إلى 200 مليون يورو سنويًا.