"حرمان الأهلي من 3 صفقات عالمية ومفاجأة خالد العيسى" .. تحذير خطير عن مستقبل النادي!

كواليس مثيرة من داخل البيت الأهلاوي..

كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر، عن "مفاجآت مدوية" بخصوص النادي الأهلي السعودي، الذي يُعاني من مشاكل إدارية وفنية عديدة، مع بداية الموسم الحالي 2024-2025.

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الأهلي خسر لقب السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي، قبل توديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، بعد مرور 6 جولات.

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وفي هذا السياق.. زعم البدر في تصريحات مع "برنامج الأول"، مساء اليوم الخميس، أن النادي الأهلي تعرض للإضعاف بـ"فعل فاعل"، أمام منافسيه.

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن 3 صفقات كبرى كانت في طريقها إلى الأهلي؛ وهي: "الثنائي السنغالي خاليدو كوليبالي وساديو ماني، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش"، قبل أن يتم تحويلها للمنافسين.

وأشار خالد البدر إلى أنه تم تحويل صفقة ماني إلى النصر، وكوليبالي وسافيتش إلى الهلال؛ قائلًا بسخرية: "قد يكون لدى الزعيم والعالمي مفاوض (وحش)".

وهاجم رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية" خالد العيسى، لافتًا إلى أنه تولى المنصب، على الرغم من معرفته بأنه لن يستطيع أن يغير أي شيء في المشهد.

وأوضح البدر أن العيسى، لم يدخل مقر الأهلي منذ 4 أشهر كاملة؛ وسط تجاهل تام من مجلس إدارة مؤسسة النادي، للظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق الأول، طوال الموسم الرياضي الحالي.

واختتم خالد البدر تصريحاته المثيرة للجدل، برسالة قال فيها: "هُناك من يريد أن يكون الأهلي (نادي جماهيري) فقط، وليس بطلًا.. من جلب المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، ومن يرفض إقالته رغم أن شرطه الجزائي 2 أو 3 مليون يورو؛ هو الذي يريد حرمان الراقي من الألقاب والبطولات".