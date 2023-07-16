أخبار الأهلي اليوم | تصرف غريب بعد وصول موافقة سباليتي ونجم فرنسي بديل ساديو ماني

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ16 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق الـ16 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

مفاجأة .. لوتشيانو سباليتي يوافق والأهلي يصدمه برد فعله!

بينما يقطع مسؤولو الأهلي السعودي الطرق قطعًا بحثًا عن مدرب جديد يقود الفريق، خاصةً في ظل ضيق الوقت، لكنهم فاجأوا المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي بموقف، رغم موافقته على عرضهم! (طالع التفاصيل)

مصير عمر السومة ومفاجأة لن تسعد الجمهور .. الأهلي يذهب لمعسكر النمسا بقائمة "غير مرضية"!

أعلن الأهلي السعودي اليوم الأحد، قائمته التي ستشارك في معسكر الإعداد للموسم المقبل 2023-2024م، والذي ستستضيفه دولة النمسا خلال الأيام المقبلة. (طالع التفاصيل)

بعد غدر النصر والتفافه حول ساديو ماني .. الأهلي يلجأ لنجم نيوكاسل

تدعيم مركز الجناح الأيسر في الأهلي السعودي مهمة لا تقل أهمية عن اختيار المدرب الجديد للفريق، لذلك تحركت إدارة الراقي سريعًا فور انتشار أخبار عن اقتحام النصر للمفاوضات مع السنغالي ساديو ماني؛ جناح بايرن ميونخ الألماني. (طالع التفاصيل)

"هذا طموحك؟!" .. جمهور الأهلي يعود للتنمر على عبد الفتاح عسيري والنصر وسيلة

رغم رحيله عن الأهلي السعودي قبل ثلاث سنوات إلا أن جمهور الراقي يلاحق الجناح الأيمن عبد الفتاح عسيري متنمرًا على وضعه الحالي وساخرًا منه بعبارته الأشهر. (طالع التفاصيل)

ماذا فعلت يا وليد معاذ؟ .. بيتسو موسيماني يهدد مشوار الأهلي بـ"خطوة انتقامية"!

في خطوة لم تكن في الحسبان، يمثل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني السابق للأهلي السعودي، تهديدًا حقيقيًا للفريق خلال الفترة الحالية، إذ اتخذ خطواته الفعلية انتقامًا من تصرف مجلس الإدارة السابق برئاسة وليد معاذ معه. (طالع التفاصيل)

بانتظار الإعلان الرسمي .. رياض محرز على أبواب الأهلي!

توصل نادي الأهلي السعودي إلى اتفاق نهائي مع رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

تحويل ماني للنصر مرفوض .. جمهور الأهلي يُشعل تويتر

جن جنون جماهير الأهلي بعد علمها بتوصل النصر لاتفاق مع بايرن ميونخ على ضم ساديو ماني المستهدف من فريقهم منذ عدة أسابيع، وهو الخبر الذي كشفت عنه صحيفة الرياضية صباح اليوم. (طالع التفاصيل)