"هذا طموحك؟!" .. جمهور الأهلي يعود للتنمر على عبد الفتاح عسيري والنصر وسيلة

الجناح الأيمن السعودي تحت مقصلة جمهور الراقي..

رغم رحيله عن الأهلي السعودي قبل ثلاث سنوات إلا أن جمهور الراقي يلاحق الجناح الأيمن عبد الفتاح عسيري متنمرًا على وضعه الحالي وساخرًا منه بعبارته الأشهر.

عسيري كان قد رحل عن الراقي في صيف 2020م، رافضًا العروض التي قدمت له من إدارة النادي لتجديد عقده، مفضلًا تمثيل النصر.

وبالأمس، أعلن الجناح السعودي انتقاله رسميًا للطائي قادمًا من ماريهامن الفنلندي، الذي لعب له شهرين فقط، بعد فسخ عقده مع النصر.

الوجهة الجديدة لصاحب الـ29 عامًا وبحكم أن الطائي لا ينافس على البطولات، تسببت في تنمر عليه، خاصةً بعدما أعرب عن سعادته بها، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله، تم توقيعي اليوم لصالح نادي الطائي، سعيد جدًا بهذه الخطوة، وإن شاء الله تكون بداية خير لي وانطلاقة جديدة".

الجمهور الأهلاوي سخر من اللاعب أسفل تلك التغريدة، أحدهم كتب ضاحكًا: "كل إنسان طموح يحب الطائي"، فيما علق آخر: "أي نادي عنده طموح تقولي؟"، وتنمر ثالث: "هذا طموحك يا أبو طموح".

حديث الجمهور الأهلاوي عن الطموح تحديدًا، يرجع لتصريح عسيري الشهير الذي أطلقه عبر انضمامه للعالمي، وقتما قال: "كل إنسان طموح يحب النصر".

يذكر أن عسيري رحل عن العالمي في ظل تهميشه وتجميده على مقاعد البدلاء، ودخوله في أزمة مع زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا، على إثر انتقاده لتفضيل اللاعبين الأجانب على المحليين، علنًا عبر القنوات الفضائية.