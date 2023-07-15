بانتظار الإعلان الرسمي .. رياض محرز على أبواب الأهلي!

مصعب صلاح
Mahrez AhliGettyImage
انتقالاتالأهليدوري روشن السعوديرياض محرز

الاتفاق تم بين النجم الجزائري ونادي الأهلي

توصل نادي الأهلي السعودي إلى اتفاق نهائي مع رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

محرز سبق ونفى إمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي واللعب في الدوري السعودي.

لكن صحيفة "الرياضية" أكدت أنّ محرز صار قريبًا من الأهلي السعودي بعد الاتفاق على جميع التفاصيل، وسوف ينضم إلى الفريق بعد توقيع الفحوصات الطبية.

وأشارت إلى أنّ الدولي الجزائري قادر على اللحاق بمعسكر الأهلي الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

من جانبه أكد فابريتسيو رومانو أنّ مانشستر سيتي لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن لأجل الحصول على خدمات اللاعب، لكنّه لا يمانع التخلي عنه.

وأشار إلى أنّ المفاوضات بين الأهلي ومانشستر سيتي ستُقام في الأسبوع المقبل لأجل حسم الصفقة ومعرفة قيمة التخلي عن بطل أمم إفريقيا 2019.

جدير بالذكر أنّ الأهلي وقّع مع إدوارد ميندي وفيرمينو ويستهدف جلب ساديو ماني بعد التعاقد مع رياض محرز.

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10303 الأصوات