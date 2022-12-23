أخبار الأهلي اليوم | تحديد مصير المجحد .. وأولوية العفو

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 24 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 24 ديسمبر 2022.

العنزي يُثير غضب الفراج: الأهلي أولى بالعفو من الهلال

يُثير الحديث عن رفع قرار منع القيد في انتقالات يناير عن الهلال الكثير من الجدل في الشارع والإعلام الكروي السعودي خلال الفترة الحالية، إذ طالب العديد بتجميد القرار الذي صدر على خلفية شكوى النصر في قضية محمد كنو الشهيرة. "اقرأ التفاصيل"

6 أهداف من لاعبته الجديدة .. انتصار ساحق للأهلي في دوري السيدات

حقق الأهلي انتصاره الثالث في دوري السيدات السعودي الممتاز حين هزم سما بتسعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة التاسعة التي افتتحت بفوز النصر على الشباب 4-1. "اقرأ التفاصيل"

الاختبار الطبي يحدد جاهزية لاعب الأهلي

يخضع محمد المجحد لاعب النادي الأهلي، لاختبار طبي من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للراقي.

وأشار موقع "سبورت24" إلى أن المجحد سيخضع خلال اليومين القادمين للاختبار الطبي، سيحدد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة العربي ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

Shahid