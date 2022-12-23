6 أهداف من لاعبته الجديدة .. انتصار ساحق للأهلي في دوري السيدات

الدوري السعودي الممتاز للسيدات وصل للجولة التاسعة

Shahid

حقق الأهلي انتصاره الثالث في دوري السيدات السعودي الممتاز حين هزم سما بتسعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة التاسعة التي افتتحت بفوز النصر على الشباب 4-1.

وسجلت المغربية ابتسام الجرايدي ستة أهداف كاملة في اللقاء الذي أقيم على ملعب معهد إعداد القادة في الرياض، علمًا أنها انضمت للفريق في منتصف ديسمبر الماضي فقط وتلك المباراة الثانية لها بعد السابقة أمام الاتحاد.

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الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم الأهلي بثلاثية الجرايدي، وأضافت تقية رشوان هدفين في الشوط الثاني فيما وصلت النجمة المغربية للهدف السادس واختتمت آية الجدي أهداف الفريق الجداوي، وسجلت سلمى ستيتن هدف سما الوحيد.

فوز الأهلي رفع رصيده في المركز السادس إلى 9 نقاط فيما مازال سما يبحث عن نقطته الأولى في الدوري بعد 9 جولات.

الجولة التاسعة تُختتم يوم غدٍ السبت بمواجهة تجمع الهلال مع اليمامة وأخرى بين الاتحاد وشعلة الشرقية، ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

Shahid