العنزي يُثير غضب الفراج: الأهلي أولى بالعفو من الهلال

الحديث في السعودية عن رفع منع الإيقاف عن الهلال يُثير الجدل

Shahid

يُثير الحديث عن رفع قرار منع القيد في انتقالات يناير عن الهلال الكثير من الجدل في الشارع والإعلام الكروي السعودي خلال الفترة الحالية، إذ طالب العديد بتجميد القرار الذي صدر على خلفية شكوى النصر في قضية محمد كنو الشهيرة.

وتأتي تلك المطالب بعد تعرض عديد نجوم الزعيم للإصابة خلال تواجدهم مع المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022 وترشيح الفريق للعب في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية.

الإعلامي وليد الفراج وخلال حلقة الليلة من برنامجه "أكشن مع وليد" أوجد الحل القانوني لرفع الإيقاف عن الهلال، وهو بصدور عفو شامل من اتحاد كرة القدم السعودي أو اللجنة الأولمبية عن كل من صدر بحقه قرار عقابي، لكن الصحفي محمد العنزي رفض الأمر تمامًا.

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إذ قال "القانون سيُطبق ولن يصدر أي عفو عن الهلال، ما فائدة القانون لو صدر بعده عفو؟ لو أردنا العفو فالنادي الأهلي هو الأولى، خسرنا قيمة ممتازة في الدوري السعودي مما ترك أثرًا سلبيًا على البطولة، كان الأولى أن يصدر عفو عنه ولا يهبط".

حديث العنزي أثار غضب الفراج، الذي رد "كيف عفو! فريق هابط كيف تلغي هبوطه؟ حتى قرار زيادة عدد الأندية أشك به ولا يمكن تطبيقه لمساعدة الأهلي".

يُشار إلى أن غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي كانت قد أوقفت الهلال فترتي انتقال بجانب فرض غرامة مالية عليه قيمتها 20 مليون ريال سعودي تم تسديدها بالفعل لصالح النصر، وذلك بعدما جدد عقد لاعب وسطه، كنو، عقب توقيعه لعقد جديد مع النصر.

Shahid