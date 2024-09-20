أخبار الأهلي اليوم | رسالة إيفان توني للجماهير .. وقرار فني عاجل من ماتياس يايسله قبل لقاء ضمك

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024.

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إيفان توني يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

حرص النجم الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، وذلك قبل مواجهة فريقه ضد ضمك.

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وقال توني خلال فيديو نشره النادي الأهلي على منصة "إكس": "جماهيرنا، لا نستطيع الانتظار حتى نلقاكم، نحن بحاجة إلى دعمكم".

الحربي حكمًا لمواجهة الأهلي ضد ضمك

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء طاقم الحكام الذي سيقود مواجهة الأهلي ضد ضمك في دوري روشن السعودي.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم السعودي عبد الله الحربي لإدارة مباراة الأهلي ضد ضمك، ويساعده ياسر السلطان وعبد العزيز البرية، والحكم الرابع عبد الصمد بكري، وحكم الفيديو أحمد الرميخاني ومساعده سعد السبيعي.

نفاد تذاكر مباراة الأهلي ضد ضمك

نجحت جماهير الأهلي في شراء جميع تذاكر مباراة فريقها ضد ضمك، حيث نفدت تذاكر المدرج الشمالي بالكامل.

وستقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة اليوم الجمعة، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ماتياس يايسله يستبعد أليكساندر من مواجهة ضمك

كشفت تقارير صحفية، عن قرار المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي، باستبعاد النجم البرازيلي أليكساندر عن مواجهة ضمك.

وكشفت التقارير عن أن قرار يايسله جاء بسبب معاناة اللاعب من انتكاسة بعد مشاركته ضد برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025

يسعى الاهلي لمواصلة الفوز ومطاردة الهلال والاتحاد والاتفاق متصدري ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025 حين يلتقي بضمك لحساب الجولة الرابعة من المسابقة. "اقرأ التفاصيل"

رئيس الدوري السعودي عن ضم مبابي وفينيسيوس: كل شيء ممكن .. وهدفنا أن نكون ضمن الخمسة الكبار

أكد عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للدوري السعودي للمحترفين، أن بلاده تستهدف وضع دوري روشن للمحترفين، ضمن أفضل 5 دوريات على مستوى العالم في وقت قياسي. "اقرأ التفاصيل"