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Al-Ahli SFC v Damac FC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
دوري روشن السعودي
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أحمد مجدي

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025

الأهلي v ضمكالأهليضمكدوري روشن السعودي

تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي القادمة ضد ضمك في الجولة الرابعة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يسعى الاهلي لمواصلة الفوز ومطاردة الهلال والاتحاد والاتفاق متصدري ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025 حين يلتقي بضمك لحساب الجولة الرابعة من المسابقة.

رجال المدرب ماتياس يايسله جمعوا 4 نقاط من أصل 9 متاحة في أول 3 مباريات، بالفوز في مباراة والتعادل في أخرى والهزيمة في ثالثة.

في السطور التالية نستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 20 سبتمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة وخمسين دقيقة بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي وضمك على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
الأهلي - ضمكالجمعة 20 سبتمبر 2024،
18:55 السعودية ومصر		SSC SPORT 1 HDالجوهرة المشعةحاتم بطيشة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام ضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ماتياس يايسله المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمىإدوارد ميندي
خط الدفاععبدالله العمار - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - علي مجرشي
خط الوسطفرانك كيسييه - زياد الجهني
خط الهجومإيفان توني - روبرتو فيرمينو - رياض محرز - فراس البريكان
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