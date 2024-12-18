أخبار الأهلي اليوم | معاناة إدوارد ميندي المالية .. وهدف الراقي السابق يحسم موقفه من دوري روشن!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024.

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كاشفًا دور زوجته أثناء فقره .. إدوارد ميندي: السعودية ساعدتني كثيرًا حتى خارج الملعب

كشف إدوارد ميندي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب السنغال الأول لكرة القدم، عن "أسرار مفاجئة" في حياته الاجتماعية. "اقرأ التفاصيل"

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"السعودية تريده منذ الصيف الماضي!" .. رد رسمي على أنباء انتقال أديمولا لوكمان إلى النصر في الشتوية

يرغب مسؤولو نادي النصر، في حسم عددٍ من الصفقات الجديدة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الذي يُعاني من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة | "من بينها أندية الشركات" .. 6 أجانب يفسخون عقودهم مع الفرق السعودية دفعة واحدة!

فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن رحيل عددٍ كبير من اللاعبين والمدربين "الأجانب"، عن الأندية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

"ارتبط بالأهلي سابقًا" .. روي فيتوريا على أبواب العودة للسعودية من بوابة هذا الفريق!

اقترب روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باناثينايكوس، من العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، مجددًا. "اقرأ التفاصيل"

ليس الاتحاد والأهلي فقط .. 5 أندية سعودية تتنافس على ماركوس راشفورد وهذا موقف اللاعب!

أصبح ماركوس راشفورد، مهاجم نادي مانشستر يونايتد، حديث الشارع الرياضي العالمي حاليًا؛ بعد إعلان رغبته في "الرحيل" عن الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

"عقوبة غريبة من نوعها" على الأهلي .. والهلال يورط العين أمام الاتحاد الآسيوي بسبب "النعال"!

اتخذت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارًا بتوقيع العقوبة على النادي الأهلي، بعد ما شهدته مباراة الراقي ضد الشرطة العراقي ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. "اقرأ التفاصيل"