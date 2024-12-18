"ارتبط بالأهلي سابقًا" .. روي فيتوريا على أبواب العودة للسعودية من بوابة هذا الفريق!

مدرب حقق النجاحات مع النصر قبل 4 سنوات..

اقترب روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باناثينايكوس، من العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، مجددًا.

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فيتوريا عمل في السعودية، في الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020؛ عندما تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وقاده للتتويج بثنائية دوري المحترفين وكأس السوبر المحلي.

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وخلال الفترة الماضية.. تم ترديد اسم المدير الفني البرتغالي البالغ من العمر 54 سنة، كأحد أقوى المرشحين لـ"خلافة" المدرب الشاب ماتياس يايسله، في صفوف عملاق جدة الأهلي.

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لكن.. الإعلامي الرياضي فيصل الجفن وفي خبر حصري عبر برنامجه "ملاعب"، أعلن اقتراب فيتوريا من العودة إلى الملاعب السعودية، من بوابة فريقٍ آخر غير الأهلي - مثلما تردد -.

الجفن كشف عن أن نادي الشباب سيُعلن خلال الساعات القادمة، التعاقد مع روي فيتوريا؛ ليحل بدلًا من مواطنه فيتور بيريرا، الذي أبلغ الإدارة بالرحيل.

بيريرا أبلغ الإدارة الشبابية، بالرحيل عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم؛ لرغبته في التدريب بالملاعب الإنجليزية، بعد تلقيه عرضًا من نادي وولفرهامبتون.

جدير بالذكر أن فيتوريا وقع على عقود تدريب باناثينايكوس، في أكتوبر 2024 وحتى 30 يونيو 2026؛ حيث حقق 7 انتصارات مقابل تعادل وهزيمة في 9 مباريات رسمية، بمختلف المسابقات.