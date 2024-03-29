أخبار الأهلي اليوم | أزمة محمد العويس الخطيرة .. وتحذير للاعبة الراقي من علي البليهي!

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 29 مارس 2023

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إحباط الأهلي والاتحاد وصدمة النصر والهلال .. صدامات متوقعة بين الأندية بعد إعلان توثيق البطولات

تنتظر جميع الأندية السعودية خاصة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب بفارغ الصبر إعلان لجنة التوثيق عن توثيق البطولات، بعدما شهدته السنوات الماضية من جدل كبير حول عدد البطولات لجميع الأندية. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | انتقاله للأهلي أثار أزمة خطيرة .. محمد العويس يكشف عن مشاعره من الشباب وسر الرحيل!

بعد 7 سنواتٍ كاملة من الرحيل.. كشف النجم الدولي السعودي محمد العويس، حارس مرمى نادي الهلال حاليًا، عن شعوره نحو فريقه الأسبق الشباب. "اقرأ التفاصيل"

"من الحرائق وحرب السنافر إلى أزمة التأجيل" .. معارك الهلال والأهلي مسلسل بلا نهاية

"ساعدونا نحن في مهمة وطنية".. هكذا ناشد عملاق الرياض الهلال ورئيسه فهد بن نافل، لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم والنادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

"5 غيابات مؤثرة في الأهلي" .. حسم مصير إدوارد ميندي من مواجهة الاتفاق

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يُقاتل للحفاظ على "المركز الثالث" في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، لمواجهة صعبة للغاية أمام الاتفاق. "اقرأ التفاصيل"

"احذري من أن يراكِ علي البليهي!" .. احتفال خاص للاعبة الأهلي بعد التتويج بكأس الاتحاد السعودي

توج فريق السيدات بالنادي الأهلي بطلًا لكأس الاتحاد السعودي في نسخته الأولى، التي انطلقت الموسم الجاري، بعد التغلب على سيدات الشباب. "اقرأ التفاصيل"

بعد تتويج الأهلي بكأس الاتحاد .. نجم النصر الأسبق يهاجم سيدات كرة القدم!

انتقد سعد الحارثي؛ نجم النصر الأسبق، كرة القدم للسيدات، مؤكدًا أن اللاعبات لا يقدمن أي متعة للمشاهد، على عكس ما يفعل الرجال. "اقرأ التفاصيل"