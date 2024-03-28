"احذرِ من أن يراكِ علي البليهي!" .. احتفال خاص للاعبة الأهلي بعد التتويج بكأس الاتحاد السعودي

الراقي توج باللقب على حساب الشباب، فكيف احتفلت لاعبته أية المجالي؟

توج فريق السيدات بالنادي الأهلي بطلًا لكأس الاتحاد السعودي في نسخته الأولى، التي انطلقت الموسم الجاري، بعد التغلب على سيدات الشباب.

سيدات الراقي هزمن الفريق العاصمي بثلاثية؛ سجلتها المغربية ابتسام جرايدي "هدفين" وكابا كابا نعومي، مقابل هدفين، أحرزتهما أوريانا وشيماء العباسي.

وعقب المباراة، حرصت الأردنية أية المجالي على الاحتفال بطريقة خاصة بأول لقب لها بقميص الفريق السعودي، إذ قامت بنفخ بالون أخضر اللون، وهي ناظرة للسماء مع فرد ذراعيها.

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هذا الاحتفال يرجع بالأساس للفرنسي كريستوفر نكونكو؛ مهاجم تشيلسي الإنجليزي، لكن أول من قام به في السعودية هو علي البليهي؛ مدافع الهلال، ليربط الجمهور بين المجالي والأخير..

الاحتفال قابله الجمهور ببعض التعليقات الكوميدية، فكتب لها أحدهم: "لا يشوفك البليهي"، وعلق آخر: "تقلد البليهي"، قبل أن يضيف ثالث: "البليهي وراهم وراهم".

يذكر أن كأس الاتحاد السعودي شارك به 16 فريقًا؛ الهلال والنصر والاتحاد، بجانب شعلة الشرقية، سهم، الأمل، جدة، البيرق، القادسية، نجمة جدة، نيوم، اتحاد النسور، الهمة والرياض.