فيديو | انتقاله للأهلي أثار أزمة خطيرة .. محمد العويس يكشف عن مشاعره من الشباب وسر الرحيل!

العويس رحل عن نادي الشباب في صفقة هزت الشارع الرياضي..

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بعد 7 سنواتٍ كاملة من الرحيل.. كشف النجم الدولي السعودي محمد العويس، حارس مرمى نادي الهلال حاليًا، عن شعوره نحو فريقه الأسبق الشباب.

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العويس بدأ مسيرته الكروية في نادي الشباب، قبل الانتقال إلى الأهلي في عام 2017؛ في صفقة أثارت جدلًا قانونيًا كبيرًا، كاد الراقي على إثره أن يهبط إلى الدرجة الأدنى؛ حسب تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة.

وأعرب العويس في مقطع فيديو مع الممثل السعودي بشير غنيم، عن حبه الكبير للشباب، رغم أزمة رحيله عن الفريق الأول؛ قائلًا: "والله أحبه.. وأملك العديد من الذكريات الجميله في النادي".

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وأشار الحارس الدولي السعودي، إلى أنه رحل عن الليث الشبابي وانتقل للراقي؛ لأنه لاعب "محترف"، وليس بسبب كرهه للنادي.

واختتم محمد العويس البالغ من العمر 32 سنة، حديثه مع غنيم؛ بالقول: "مشاعري تجاه الشباب وجماهيره.. أحتفظ فيها لنفسي".

جدير بالذكر أن العويس رحل عن الأهلي، في يناير من عام 2022؛ لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي مثّله في 14 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، حتى الآن.

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