أخبار الأهلي اليوم | أجنبي غاضب يطلب تحديد وضعه، ومحاولات التصدي لمورينيو

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 28 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 28 ديسمبر 2023

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مع الاستعداد للميركاتو الشتوي، هناك ثائر في الأهلي..

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نجوم أجانب ومحليين في الرباعي الكبير مرشحين لدخول عملية التدوير

الأهلي يستهدف أحد نجوم الدوري الإنجليزي

يبقى السؤال .. "هل يرحل فيرمينو عن الأهلي في يناير؟"

نجم آرسنال قد ينتقل إلى الدوري السعودي أخيرًا

كيف تحاول جماهير الأهلي إقناع لاعبها بالبقاء؟

جديد ميركاتو النادي الأهلي السعودي "الشتوي"

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