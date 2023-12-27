"حامل سروال كاكا" يدرس الانتقال إلى الأهلي في شتاء 2024!

الأهلي يستهدف أحد نجوم الدوري الإنجليزي

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بدأت أندية دوري روشن السعودي في البحث عن لاعبين جدد، من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوفهم بشكل جيد.

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وأشارت قناة "TNT Sports" البرازيلية، إلى أن النجم البرازيلي أندرياس بيريرا لاعب فولهام الإنجليزي، تلقى عرضًا من النادي الأهلي، من أجل الانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت القناة البرازيلية أن لاعب فولهام يدرس بعد الانتهاء من فترته في إنجلترا، بالعودة إلى البرازيل، ولكن العرض السعودي الكبير قد يجعله يفكر في تغيير خطته.

وكان أندرياس قد كشف في تصريحات سابقة، عن أنه حصل على "سروال" ريكاردو كاكا نجم ريال مدريد السابق، حينما كان حامل للكرات في مباراة بين مانشستر يونايتد والريال ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأكد بيريرا على أنه مازال يحتفظ بسروال كاكا حتى الآن، ويقوم بفرك قدمه بهذا السروال قبل كل مباراة، لأنه يمنحه الثقة ويجعله يؤدي بشكل جيد.

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