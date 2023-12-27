زوجة فيرمينو تكشف حقيقة غضبه في الأهلي .. وبوبي يعلن مفاجأة لجماهير ليفربول

يبقى السؤال .. "هل يرحل فيرمينو عن الأهلي في يناير؟"

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يكثر الحديث في الفترة الحالية عن سيطرة الغضب على البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ مهاجم الأهلي السعودي، من وجوده في الراقي، في ظل تهميشه على مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة، لكن زوجته قامت بتصرف من شأنه أن يكشف حقيقة هذه الأحاديث.

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بوبي انضم للراقي في الصيف الماضي، لكنه لم يفلح إلا في تسجيل ثلاثة أهداف فقط خلال 18 مباراة، شارك بها حتى الآن، جميعها في الظهور الأول أمام الحزم في الجولة الأولى من دوري روشن، ومع استمرار تقديمه لأداء متواضع، قرر المدرب ماتياس يايسله الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء والدفع به لبضع دقائق في المباريات الأخيرة.

هذا الوضع دفع عدد من الصحف الأجنبية والسعودية لادعاء أن فيرمينو طلب الرحيل في يناير المقبل، لكن يبدو أنه ليس منزعجًا من وجوده داخل قلعة الكؤوس، إذ نشرت زوجته صورة من احتفالات الفريق في موسم 1997-1998 بكأس جلالة الملك المعظم وبطولة الدوري العام، مرفقة إياه بقلب أخضر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لتنفي بطريقة غير مباشرة الشائعات المنتشرة حول زوجها.

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على جانب آخر، أعلن بوبي مفاجأة لجماهير ناديه السابق ليفربول الإنجليزي، إذ سيقضي فترة الراحة السلبية التي سيحصل عليها الراقي نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا في يناير المقبل، في المدينة الإنجليزية.

وكشف فيرمينو عن طرح تذاكر حفل توقيع كتاب سيرته الذاتية، على أن تقام مراسم التوقيع في الخامس من يناير المقبل، في ليفربول.

SHAHID