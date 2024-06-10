أخبار الأهلي اليوم | السير على خطى النصر في الميركاتو وفرمان من ماتياس يايسله

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق العاشر من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق العاشر من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

باريس ينسحب .. والأهلي يقترب من صفقة الموسم بـ"نصف مليار ريال سعودي"

باتت مهمة النادي الأهلي السعودي، أسهل بكثير؛ لحسم إحدى أكبر الصفقات في الملاعب السعودية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. (طالع التفاصيل)

"بطل سعودي كبير" .. الصرامي يُنهي رحلة سلمان الفرج مع الهلال ويكشف وجهته المقبلة!

أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن الرحلة الاحترافية لقائد الهلال سلمان الفرج، مع الزعيم، قد وصلت إلى نهايتها، في إشارته لرحيل اللاعب المُتوقع خلال الميركاتو الصيفي. (طالع التفاصيل)

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"ملايين آرسنال لا تُلبي طلبات نابولي" .. عملاق سعودي يسبق بخطوة في صفقة أوسيمين!

"التوقيع سيكون خلال أيام" .. هكذا كشف الناقد عبد العزيز المريسل، عن اقتراب الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم فريق الكرة بنادي نابولي الإيطالي، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل. (طالع التفاصيل)

"إحلال وتجديد" في أجانب الأهلي .. فرمان جديد من يايسله قبل النخبة الآسيوية!

وجه الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، مطالبه من أجل تجهيز الفريق للموسم المُقبل، والذي يشهد مشاركة الراقي في بطولة دوري النخبة الآسيوية. (طالع التفاصيل)

"الإغراءات مستمرة منذ الشتاء" .. الأهلي يسير على خطى النصر ويفاوض نجم الدوري الألماني!

بعد تبقي 3 أعوام في عقده مع شتوتجارت الألماني، إلا أن المدافع الياباني هيروكي إيتو، بات محل اهتمام كبير من أندية دوري روشن السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل. (طالع التفاصيل)

ألقى الكرة في ملعب الأهلي .. بايرن ميونخ يُحدد شرط التخلي عن كيميتش

حدد بايرن ميونخ شرط التخلي عن نجمه جوشوا كيميتش، ليُلقي بذلك بالكرة في ملعب الأهلي السعودي أكبر المهتمين بضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

"لم يكن الموسم سهلًا" .. نجم الأهلي يرفع راية التحدي ويحسم الجدل حول العودة إلى أوروبا!

وجه الإسباني جابري فيجا، لاعب وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، رسالة تحدٍ قبل الموسم المُقبل، كاشفًا عن مصيره مع الراقي بعد ارتباطه بعروض أوروبية في الميركاتو الصيفي. (طالع التفاصيل)