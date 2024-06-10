"إحلال وتجديد" في أجانب الأهلي .. فرمان جديد من يايسله قبل النخبة الآسيوية!

الأهلي يستعد للمشاركة في دوري النخبة الآسيوية..

وجه الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، مطالبه من أجل تجهيز الفريق للموسم المُقبل، والذي يشهد مشاركة الراقي في بطولة دوري النخبة الآسيوية.

واستقرت إدارة الأهلي على تجديد الثقة في الجهاز الفني، بقيادة يايسله، بعد نجاح الفريق في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث أنهى الأهلي الموسم في المركز الثالث من جدول دوري روشن السعودي، برصيد 65 نقطة، ليتأهل برفقة الهلال والنصر.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن يايسله، قرر تغيير لاعبين أجنبيين من قائمة الأجانب الثمانية، مع تدعيم الفريق بصفقات محلية، خاصة في الخط الخلفي، وفق تقرير الفني الذي قدمه خلال الاجتماع الثلاثي، مع البريطاني رون جورلي، الرئيس التنفيذي للنادي، والويلزي لي كونجرتون، المدير الرياضي، خلال الأسبوع الماضي، لمناقشة استعدادات الفريق للموسم الجديد.

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وتضم قائمة أجانب الأهلي، كلًا من (الحارس السنغالي إدوارد ميندي، المدافع التركي ميريح ديميرال، المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، الجناح الأيمن الجزائري رياض محرز، الجناح الأيسر الفرنسي آلان ماكسيمين، المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب الوسط الإسباني جابري فيجا، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه)، فضلًا عن الظهير المقدوني إزجان أليوسكي، الذي تم استبعاده من قائمة الفريق خلال الموسم الماضي.

وفي سياق متصل، طالب يايسله، الذي يستمر عقده مع الأهلي حتى يونيو 2026، الإدارة بضم مساعدين جديدين للجهاز الفني، بعدما عمل بثلاثة مساعدين فقط بالموسم الماضي، فضلًا عن التعاقد مع لاعبين غير سعوديين، مواليد 2003، وفق نظام الاتحاد السعودي لكرة القدم، للموسم الجديد، بالسماح للأندية بتسجيل 10 أجانب، مع مشاركة 8 لاعبين في كل مباراة.

وأفادت تقارير بأن يايسله طالب إدارة الأهلي بالاستماع إلى العروض المقدمة إلى البرازيلي فيرمينو، لعدم رضاه بشكل تام عن مستوى اللاعب خلال الموسم.