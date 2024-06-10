"ملايين آرسنال لا تُلبي طلبات نابولي" .. عملاق سعودي يسبق بخطوة في صفقة أوسيمين!

الصفقة قد تحدث خلال أيام..

"التوقيع سيكون خلال أيام" .. هكذا كشف الناقد عبد العزيز المريسل، عن اقتراب الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم فريق الكرة بنادي نابولي الإيطالي، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

وذكر المريسل، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن أوسيمين ونابولي يصلان لاتفاق نهائي مع الأهلي، والتوقيع سيكون خلال أيام، الأمر الذي سيُصبح حديث الأوساط الرياضية العالمية، في حالة إتمام الأهلي صفقة التعاقد مع الهداف الذي لعب دورًا في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي بموسم 2022-2023، والفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي.

من ناحية أخرى، أفاد موقع TuttoJuve بأن آرسنال قدم عرضًا بقيمة 90 مليون يورو لضم أوسيمين، إلا أن العرض أقل بكثير من تقييم نابولي، الذي طالب بتفعيل الشرط الجزائي في عقد المهاجم النيجيري، بقيمة 130 مليون يورو.

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وذكر الإعلامي جيانلوكا دي مارزيو، أن آرسنال هو الوحيد الذي قدم عرضه لضم أوسيمين خلال الساعات الماضية، قبل مفاجأة المريسل، بأن وجهة فيكتور المُقبلة ستكون إلى دوري روشن السعودي.

ولا تزال صفقة أوسيمين تشهد الكثير من المفاجآت، حيث ذكرت صحيفة "إل ماتينو" بأن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، اجتمع بنظيره في نابولي، أوريليو دي لورينتيس، من أجل التفاوض بشأن التعاقد مع المهاجم النيجيري الذي سجل 17 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة في 32 مباراة هذا الموسم، فيما يرتبط بعقد حتى يونيو 2026.