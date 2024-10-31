أخبار الأهلي اليوم | ضربة جديدة قوية قبل الديربي بخلاف ميندي ولاعب الراقي السابق يكشف عن "تهديده بالقتل" من أسطورة الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ31 من أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الخميس الموافق الـ31 من أكتوبر 2024.

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ضربة قوية قبل الديربي

بينما شارك المدافع التركي ميريح ديميرال بصورة طبيعية في مران الأمس، أتت رياح صباح اليوم بما لا تشتهي سفن المدرب ماتياس يايسله.

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بحسب الصحفي الأهلاوي وليد سعيد فإن ديميرال شعر بآلام في وقت مبكر من اليوم، تقرر على إثره استبعاده من الديربي أمام الاتحاد، الذي ينطلق عقب ساعتين تقريبًا من الآن، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن.

وبذلك ينضم المدافع للحارس السنغالي إدوارد ميندي؛ المصاب هو الآخر، ولم ينجح الجهاز الطبي من تجهيزه للحاق بالديربي.

وكان ديميرال قد غاب عن مواجهة الأخدود الأخيرة في الجولة الثامنة من دوري روشن، إثر معاناته من شد عضلي خفيف، تعرض له خلال مواجهة الريان، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

GOAL

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