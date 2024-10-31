"هذه رسالتي للاعبين لو كنت رئيسًا للأهلي" .. عبدالله بترجي يحذر من ثلاثي الاتحاد

قبل ديربي جدة في الجوهرة المشعة..

كشف عبد الله بترجي، رئيس النادي الأهلي السابق، عن مفتاح الفوز على الاتحاد، قبل مباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين، اليوم، على ملعب الجوهرة المشعة، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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الأهلي يواجه تشكيلًا مختلفًا للاتحاد عن الموسم الماضي، والذي شهد فوز الراقي في مباراتي الدورين الأول والثاني بنتيجة (1-0)، فيما اشتكى الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، بأن فترة إعداد العميد لمباراة الديربي قصيرة، إذا ما تمت مقارنتها بالأهلي؛ نظرًا لأن الاتحاد خاض مواجهة الجندل، الإثنين الماضي، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ودعها الأهلي من دور الـ32، ليعد العدة لمباراة الديربي قبلها بأسبوع.

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وقال بترجي، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، إن الاتحاد يمتلك خطًا هجوميًا قويًا، في ظل تواجد الثلاثي كريم بنزيما وموسى ديابي وستيفن بيرجفاين، وإذا تمكن الأهلي من التحكم في هذا الثلاثي، فإن الراقي سيضرب بقوة.

وكشف بترجي عن موقفه تجاه لاعبي الأهلي، إذا كان رئيسًا للنادي في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه سيقول لهم "نحن هنا نمثل هذا الكيان والجماهير ستحضر، يجب أن تخرج جماهير الأهلي سعيدة، وهي مسؤولية عليكم، وبحول الله نبارك للجميع بتحقيق الفوز بعد صافرة النهاية".

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ونوه رئيس الأهلي السابق، بأن النادي كمنظومة كاملة، ينقصها بعض الدعم وبأحسن جودة بعناصر محلية وأجنبية، فيما أكد أنه في مثل تلك المباريات الجماهيرية، نجد بعض اللاعبين يقدمون طاقة مضاعفة لإثبات أنفسهم أمام الجماهير، والتغطية على بعض السلبيات السابقة، مضيفًا أن جماهير الراقي دائمًا ما تكون مؤثرة خاصة على اللاعبين، وهناك أكثر من مباراة حسمها الأهلي بفضل تشجيع الجمهور وضغطه على المنافس.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول دوري روشن، برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، بينما يأتي الاتحاد في الوصافة بـ21 نقطة.