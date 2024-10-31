بعد تأكد غيابه عن ديربي الاتحاد والأهلي .. اتهامات "الهروب" تطارد كريم بنزيما مجددًا!

الأنظار تتجه إلى جدة حيث الديربي السعودي الكبير..

مرة أخرى.. سيضطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خوض مباراة رسمية كبيرة، سواء على المستويين المحلي أو القاري؛ بدون مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما.

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بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى نادي الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو من عام 2026.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" منذ قليل، تأكد غياب بنزيما عن ديربي جدة الكبير أمام الأهلي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الصحيفة كشفت عن أن غياب المهاجم الفرنسي عن الديربي؛ يأتي بسبب معاناته من الإصابة بـ"شد عضلي"، حيث حاول الجهاز الطبي للعميد الاتحادي، تجهيزه في الساعات الماضية، دون أن ينجح في ذلك.

وتفاعل قطاع جماهيري كبير مع غياب كريم بنزيما عن ديربي الاتحاد والأهلي، مساء اليوم الخميس؛ وسط اتهامات للاعب بـ"الهروب" من المباريات الكبيرة.

هذه الاتهامات لاتزال تطارد اللاعب منذ الموسم الماضي؛ على الرغم من انتفاضته في العام الرياضي الحالي، وتحسن مستواه بشكلٍ ملحوظ؛ وذلك بتسجيله 8 أهداف وصناعة آخر، خلال 9 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.

وهذه ليست المرة الأولى بالفعل، التي يغيب فيها بنزيما عن مباراة ديربي أو كلاسيكو سعودي، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في صيف العام الماضي.

وغاب بنزيما ضد الهلال والنصر والشباب، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي؛ كما لم يشارك في مباراتي ربع نهائي أبطال آسيا 2023-2024، ضد الزعيم أيضًا.

وافتقد الاتحاد لـ"خدمات" بنزيما، في كلاسيكو الكرة السعودية الكبير ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الماضي.

جدير بالذكر أنه في كل هذه المباريات التي تم ذكرها، والتي غاب عنها كريم بنزيما؛ قد خسرها الفريق الاتحادي، وفقد بسببها فرصة التتويج بعددٍ من الألقاب والبطولات.