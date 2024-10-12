أخبار الأهلي اليوم | "الجيل الذهبي" يزين حفل اعتزال خالد مسعد .. وعودة الغائب عن كلاسيكو الهلال

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق الثاني عشر من أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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"إقامة مباراتين بالجوهرة ومشاركة 18 أسطورة" .. مهرجان استثنائي في حفل اعتزال "الأنيق" خالد مسعد!
عقدت جمعية رعاية الرياضيين، مساء اليوم (السبت)، مؤتمرًا صحافيًا للكشف عن تفاصيل حفل اعتزال خالد مسعد، أسطورة الأهلي والاتحاد والمنتخب السعودي السابق، في قاعة المؤتمرات الرئيسة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
بعد غيابه عن قمة الهلال .. يايسله يستعيد لاعب الأهلي الأساسي قبل مواجهة الخليج
استعاد النادي الأهلي، أحد اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، في قمة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
تقديرًا لدورهم أمام اليابان .. اتحاد الكرة يفاجئ جماهير السعودية قبل مواجهة البحرين!
قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، مفاجأة سارة لجماهير الأخضر، في إطار التحضير لمواجهة البحرين، المقررة يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
في تكريم نجم السعودية .. الأهلي المصري ضيفًا على مهرجان ضخم بالجوهرة المشعة
كشفت تقارير صحفية، عن لقاء مرتقب بين النادي الأهلي المصري ومضيفه الأهلي السعودي في جدة، خلال حدث استثنائي بشهر نوفمبر المقبل.
"وسط خوف جماهير الأهلي" .. فرانك كيسييه يظهر بـ"وجهين" مع كوت ديفوار ضد سيراليون!
شارك النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في فوز منتخب بلاده على سيراليون، مساء اليوم الجمعة.