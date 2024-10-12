أخبار الأهلي اليوم | "الجيل الذهبي" يزين حفل اعتزال خالد مسعد .. وعودة الغائب عن كلاسيكو الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 12 من أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق الثاني عشر من أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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عقدت جمعية رعاية الرياضيين، مساء اليوم (السبت)، مؤتمرًا صحافيًا للكشف عن تفاصيل حفل اعتزال خالد مسعد، أسطورة الأهلي والاتحاد والمنتخب السعودي السابق، في قاعة المؤتمرات الرئيسة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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استعاد النادي الأهلي، أحد اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، في قمة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، مفاجأة سارة لجماهير الأخضر، في إطار التحضير لمواجهة البحرين، المقررة يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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كشفت تقارير صحفية، عن لقاء مرتقب بين النادي الأهلي المصري ومضيفه الأهلي السعودي في جدة، خلال حدث استثنائي بشهر نوفمبر المقبل.

شارك النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في فوز منتخب بلاده على سيراليون، مساء اليوم الجمعة.